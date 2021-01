OM eist 1,5 jaar cel voor medeplegen poging tot afpersing van fruitbedrijf

Woensdag heeft de officier van justitie voor de rechtbank in Arnhem een celstraf van 18 maanden geëist tegen een 33-jarige man uit Hilversum voor een poging tot afpersing van de directie van een fruitbedrijf in Hedel. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdagmiddag.

Partij drugs bij fruithandel gevonden

De afpersing vond plaats nadat er op 21 mei 2019 een partij drugs werd gevonden bij het fruitbedrijf. In de dreig sms’jes werd 1.2 miljoen euro geëist ‘vanwege het verlies van onze handel.’ Als er niet betaald werd, zou een aanslag volgen. De 33-jarige verdachte wordt verweten dat hij, samen met een 35-jarige man, van 26 mei tot en met 5 juni, dreigsms’jes heeft gestuurd naar de directie en naar een afgesproken plek is gereden om het geëiste geld op te halen.

Geldoverdracht Zaltbommel

Via zes verschillende prepaid nummers is er sms-contact geweest tussen de afperser(s) en de directie. Er werden instructies gegeven hoeveel en op welke manier er betaald moest worden. Op 29 mei wordt toegewerkt naar een geldoverdracht in Zaltbommel, waarbij de 33-jarige man en zijn vriendin betrokken zijn. De overdracht van 150.000 euro gaat uiteindelijk niet door.

Arrestatieteam

Op de afgesproken plek staat een auto met hierin leden van een arrestatieteam. De 33-jarige man en zijn vriendin worden gezien door de politie, vertrouwen het niet en maken rechtsomkeer. Na de mislukte overdracht wordt het bedrag verhoogd en moet er in bitcoins betaald worden. De sms’jes die na de mislukte geldoverdracht tot en met 5 juni zijn verstuurd, bevatten instructies over de betaling in bitcoins.

Poging tot afpersing

Nu er door de directie niet betaald is en niet is ingegaan op de eisen van de afperser(s), is er juridisch sprake van een poging tot afpersing. Dat doet volgens het OM niets af aan de impact van de dreigementen die zijn geuit. ‘Verdachten hebben met hun handelen onrust, angst, radeloosheid en woede veroorzaakt’, aldus de officier van justitie. ‘De directie, hun familie en medewerkers van het fruitbedrijf zijn bedreigd met aanslagen, extreem geweld en het liquideren van mensen. Bedreigd met terreur om maar tot betaling over te gaan. Het laat zich nauwelijks in woorden uitdrukken welk leed hen sinds mei 2019 is aangedaan.’

Medeplegen

Volgens het OM hebben de 33-jarige en de 35-jarige verdachte, samen met de verdachten die op 10 december terecht hebben gestaan in deze strafzaak, op een nauwe en bewuste wijze samengewerkt, zodat er sprake is van medeplegen. Alles afwegende vindt de officier van justitie voor de 33-jarige verdachte een gevangenisstraf van 18 maanden, met aftrek van het voorarrest, passend.

Explosies en brandstichtingen

De rechtbank heeft de strafzaak tegen de 35-jarige man voor onbepaalde tijd aangehouden. Deze verdachte was in afwachting van de strafzaak door de rechtbank onder voorwaarden vrijgelaten. De politie heeft hem gisteren, dinsdag 5 januari, aangehouden. Hij wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij het teweeg brengen van explosies en brandstichtingen. In 2020 zijn er verschillende incidenten geweest met vuurwerkbommen en brandstichtingen bij adressen die een link hadden met het fruitbedrijf in Hedel. Het onderzoek naar de betrokkenheid van de man bij deze incidenten is nog in volle gang.