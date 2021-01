Audiovisuele oplossingen: onmisbaar voor thuiswerken in 2021

We hopen allemaal dat 2021 een beter jaar wordt dankzij de vaccinaties tegen het Covid-19 virus. Maar voorlopig zijn we nog genoodzaakt om vanuit huis te werken. Het is dan ook geen verrassing dat steeds meer bedrijven willen professionaliseren op het gebied van audiovisuele middelen. Denk bijvoorbeeld aan vergaderen en samenwerken via Zoom en Skype op een kwalitatief hoogwaardige manier. Gisb.bl zorgt voor audiovisuele middelen van goede kwaliteit. Hoe zit dit precies?

Welke audiovisuele oplossingen zijn er?

De verwachting is dat thuiswerken ook na het verdwijnen van het Corona virus zal blijven. Natuurlijk werkten er ook genoeg mensen voor de pandemie vanuit huis. Het verschil is wel dat werkgevers en werknemers hebben ontdekt dat echt niet elke vergadering op kantoor hoeft plaats te vinden. Zoom, Skype en Teams zijn populairder dan ooit. Natuurlijk moet dit wel op een professionele manier gebeuren. En bij dat aspect helpt GISB graag door audiovisuele middelen te leveren, zoals:

● Informatieschermen.

● Videowalls.

● Draadloze presenters.

● Geluidsinstallaties en microfoons.

● Ringleidingen voor slechthorenden.

● Whiteboardwanden met schermen

De impact van het Coronavirus op bedrijven

Audiovisuele producten van goede kwaliteit kunnen in allerlei branches worden ingezet. Vanwege het Coronavirus hebben horecaondernemingen, sport- en fitness bedrijven en bedrijven in de retail hun deuren moeten sluiten. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de impact van de pandemie op het onderwijs en de zorg. Maar het werk moet natuurlijk gewoon doorgaan. Gelukkig zijn er tegenwoordig audiovisuele oplossingen van Gisb.nl beschikbaar om toch te kunnen overleggen en samenwerken met collega’s. Denk bij aan videoconferentie oplossingen voor vergaderruimten en het verzorgen van speciale Teams Rooms. Steeds meer grote organisaties maken er gebruik van. Bovendien zorgen bedrijven beter voor hun thuismedewerkers dan ooit.

Economische gevolgen van Covid-19

De economische gevolgen van de Covid-19 pandemie voor de Nederlandse economie zijn enorm. Hoewel er momenteel tekenen van herstel zijn, weten we simpelweg niet wat de economische impact op lange termijn zal zijn.. Bedrijfsdynamiek, een verzamelnaam voor een reeks factoren die betrekking hebben op het openen, sluiten en groeien van bedrijven, houdt met innovatie, productiviteit en economische groei. Een gestaag tempo van de oprichting en sluiting van bedrijven is normaal voor een economie. Nieuwe ideeën kunnen tijdens een crisis tot bloei komen. Dit is goed voor de economie.

Impact van Covid-19 op startende bedrijven en de economie

Over het algemeen zijn nieuwe bedrijven innovatiever zijn dan bestaande bedrijven. Ze brengen nieuwe ideeën in de economie en groeien vaak snel. Maar we zien dat de Corona crisis ook zorgt voor een afname van het aantal startende bedrijven, met name in sectoren als de horeca. Dit is natuurlijk niet goed voor de economie. Toch kunnen sommige bedrijfssluitingen als positief worden beschouwd. Als een onrendabele of onproductieve onderneming sluit, maakt dat ruimte voor nieuwe en meer productieve bedrijven. De ongewone omstandigheden van de pandemie kunnen er echter ook toe leiden dat voorheen winstgevende bedrijven stoppen. Daardoor worden belangrijke schakels in de toeleveringsketens doorbroken, wat juist zorgt voor schade aan de economie. Sommige bedrijven beleefden in 2020 juist een topjaar, zoals de Jumbo.

Kies voor audiovisuele oplossingen van goede kwaliteit

Positief punt is dat er voor het starten van een bedrijf niet altijd een fysiek pand nodig is. Dankzij het internet en audiovisuele oplossingen kun je toch doorgaan met ondernemen. Het vereist aanpassingsvermogen, maar anno 2021 is digitaal vergaderen niet meer weg te denken uit onze wereld. Kwaliteit moet bij het kiezen van een audiovisuele oplossing voorop staan. Wees daarom kritisch en lees je goed in bij het kiezen van producten. GISB komt al snel om de hoek kijken. Dit bedrijf heeft een groot aan oplossingen voor verschillende branches en dat stemt in deze lastige tijden positief. We wensen iedereen een fijn 2021 en zullen zien wat het jaar ons brengt!