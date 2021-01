Grote wapenvondst in Utrechts park

Tip

'De vuurwapens werden afgelopen donderdag7 januari, in een kuil in de grond gevonden nadat er nieuwe informatie was binnengekomen in een lopend onderzoek', aldus de politie.

Specifieke locatie

Zo werd er gemeld dat er op een specifieke locatie in park Transwijk wapens verstopt zouden liggen. Vanwege de veiligheid heeft de politie eerst de situatie grondig in kaart gebracht. Vervolgens is er in de omgeving gezocht en zijn verborgen in de grond inderdaad meerdere automatische vuurwapens gevonden.

Getuigenoproep

De recherche van de politie Midden-Nederland komt graag in contact met mensen die in het Utrechtse park Transwijk mogelijk verdachte zaken hebben gezien. Mogelijk hebben mensen gezien dat de wapens daar zijn achtergelaten. De politie onderzoekt wie de wapens hier heeft achtergelaten en waarom. Mogelijk zijn er voorbijgangers geweest in het park die afgelopen periode verdachte zaken hebben gezien. En mogelijk zijn er mensen die meer weten over het gebruik van deze verstopplek. Tipgevers worden gevraagd zich te melden bij de politie.