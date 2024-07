Code Geel: Broeierige zaterdag eindigt vanavond met onweer en hagel

Vanavond in het zuidoosten en midden enkele onweersbuien

'In de namiddag en avond is er in het zuidoosten en later ook in het midden van het land kans op enkele onweersbuien. Hierbij zijn windstoten, lokale wateroverlast en hagel mogelijk', aldus het KNMI.

Windstoten, regen en hagel

De onweersbuien hebben een plaatselijk karakter. Bij een onweersbui is er kans op windstoten van 60-75 km/uur, 20-40 mm regen in korte tijd en hagel van 1-2 cm doorsnede.