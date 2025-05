Het stookseizoen 2024-2025 was zuinig

Opnieuw was onvervalst winterweer het afgelopen stookseizoen volgens Weeronline ver te zoeken. Toch moest de kachel regelmatig aan. Het kwam in het midden van het land dit winterhalfjaar tot 44 vorstdagen met minimumtemperaturen onder het vriespunt. Normaal zijn dit er 53. Mede daardoor was het een zacht stookseizoen.

Zodra de buitentemperatuur lager is dan de temperatuur in je huis, verliest jouw woning warmte. In het zomerhalfjaar is koelte in huis juist aangenaam, maar in de wintermaanden wordt vaak de verwarming aangezet om het huis warm te houden.

Het stookseizoen loopt van oktober tot en met april en door de opwarming van het klimaat is het stookseizoen de laatste jaren flink opgewarmd. Door deze klimaatverandering kost een gemiddeld stookseizoen ongeveer 10% minder energie dan vroeger toen de winters nog wel koud waren.

Grote verschillen in energiekosten

Of een winterseizoen koud of zacht verloopt maakt enorm uit voor je energiekosten. Een extreem koud stookseizoen kost 30-34% meer energie om je huis te verwarmen dan een doorsnee stookseizoen. Zo’n extreem koud stookseizoen komt zelden meer voor en de laatste echt koude was de winter van 1963.

Aan de andere kant kan een extreem zacht stookseizoen zorgen voor een flinke energiebesparing. Zoals bijvoorbeeld de winter van 2007 waarin we 21% minder energie verbruikten dan gemiddeld. Vorig jaar verbruikten we 17% minder energie en was het winterhalfjaar zeer zacht.

Hoe was het dit jaar?

Met een gemiddelde temperatuur van 4,5 graden tegen 4,2 normaal was de winter niet heel zacht, maar ook zeker niet koud. Sinds 1 oktober daalde de temperatuur in De Bilt in totaal op 44 dagen tot onder nul tegen 53 normaal. Op 3 dagen tegen 10 normaal daalde de temperatuur beneden -5 graden en er kwamen 2 ijsdagen voor tegen 6 normaal.

Het aantal milde dagen, met een maximumtemperatuur van 10 graden en meer was 120 en op 55 dagen steeg de temperatuur sinds 1 oktober naar 15 graden en meer. Het energieverbruik was deze winter 6% lager dan gebruikelijk en dat komt vooral doordat de dagen vrij zacht verliepen.

Toch verliep de winter zeker niet geheel zonder winterse perikelen. Op 18 januari kwam het voor het eerst in 762 dagen tot een officiële ijsdag in De Bilt. Ook elders in het land werden ijsdagen genoteerd. Nieuw-Beerta, Hupsel, Maastricht en Twente noteerden in totaal vijf ijsdagen met een temperatuur het gehele etmaal onder het vriespunt. Ook kwam het in januari en februari een aantal keer tot sneeuw.

Ook voorgaande jaren gunstig

De afgelopen jaren verliepen gunstig voor ons energieverbruik en werd minder energie verbruikt. Het laatste jaar waarin ons energieverbruik meer was dan gemiddeld was de winter van 2017. Ook de winters van 2013, 2011, 2010 en 2009 waren slecht voor onze portemonnee.