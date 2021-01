Grote brand gebouw industrieterrein Utrecht

Even na 20.30 uur kreeg de brandweer in Utrecht een melding van een gebouwbrand op het industrieterrein aan de Cartesiusweg. Al vrij snel schaalde de brandweer op naar zeer grote brand vanwege de complexiteit van de brand.

Niet naar binnen

'Vanwege de vuurbelasting en veiligheid kan de brandweer niet naar binnen en zal de brand van buitenaf gaan blussen', zo meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Er is ook een groot watertransport ingezet om de brand te kunnen blussen.

Update 22.00 uur

De brand woedt in de CAB-Omloop, een bedrijfspand met meerdere gebruikers. Op dit moment is een specialistische eenheid van de brandweer van buitenaf door de deuren heen aan het blussen met de zogenaamde cobracutter. Dit is een blussysteem dat door de zeer hoge waterdruk door steen en ander bouwmateriaal heen kan blussen.