Wolvenfamilie van acht wolven op videobeelden Veluwe vastgelegd

Eerste keer hele familie op beeld

De beelden zijn zeldzaam en het is de eerste keer dat de hele groep tegelijk is vastgelegd op beeld', zo heeft de Zoogdiervereniging laten weten.

De wolvenfamilie

'Doordat de wolven enorm op elkaar lijken zijn ze onderling moeilijk te onderscheiden. 'Waarschijnlijk loopt ma voorop, gevolgd door de pa en de vier jongen van dit jaar. Even later komen nog twee wolven langs: de pubers die in het voorjaar van 2019 geboren zijn. Hieruit blijkt dat er nog steeds twee jongvolwassen wolven in de roedel aanwezig zijn', aldus de Zoogdierenvereniging.