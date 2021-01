'Zee' van blauwe zwaailichten op Dam voor ongeneeslijk zieke Melissa

De Dam in Amsterdam kleurde dinsdagavond in een 'zee' van blauw licht toen tientallen politieauto's en politiemotoren zich daar hadden verzameld en allemaal tegelijk hun zwaailicht aanzetten. 'Het ging om een eerbetoon voor de 24-jarige Melissa die ongeneeslijke kanker heeft', zo meldt één van de agenten op Instagram.

@mijnkwaadbloed

Melissa is 24 jaar en heeft ongeneeslijke kanker. Iedere dag heeft zij veel pijn en deelt haar gevecht via @mijnkwaadbloed. 'Zij deelt hier haar lichtpuntjes, maar die zijn er de laatste tijd weinig. Een ding wil ze niet en dat is vergeten worden als ze er niet meer is', zo schrijft de agent.

Actie op touw gezet

'Collega ^N zag toen zij thuis was dat Melissa op dat moment in het Krasnapolsky hotel verbleef. De agent ging direct naar het werk om deze actie op touw te zetten en Melissa een welverdiend eerbetoon te geven. Een blauwe. Lieve Melissa, de wereld zal jou niet vergeten', aldus de agent

Filmpje

Een filmpje van de hartverwarmende actie van 'Blauw' is te zien op onderstaande Instagram-pagina van de Amsterdamse politie team 'Burgwallen'.