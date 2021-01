'Arts' beweert dat corona niet bestaat, Inspectie doet onderzoek

De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat onderzoek doen naar uitspraken van een ‘homeopathisch arts’ uit Limburg. De man beweerd voor de camera dat artsen alles faken over het corona en 20.000 euro per patiënt krijgen. Een woordvoeder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zegt tegenover het AD ‘ik ben sprakeloos’.

De man die rond de 80 jaar oud is beweert dat de coronapandemie helemaal niet klopt. De overheid houdt iedereen voor de gek. ‘ Ik ben verdomme arts. Ik ben hier aan het vechten voor de vrijheid van ons land. Ze zijn hier mensen aan het vermoorden met vaccins. Daar vecht ik voor. De Tweede Wereldoorlog wordt hier opnieuw gespeeld. Ik ben bijna 80 en word hier met knuppels opzij geslagen’, zegt hij tegenover NH Nieuws.

‘In maart was er corona, nu is er geen corona meer. Laat je toch niks wijsmaken. Er ligt niemand op de ic. De artsen die faken alles. Die krijgen voor iedere patiënt 20.000 euro. Zoiets wordt toch niet uitgezonden’, aldus de man.

Een woordvoerder van de Inspectie voor de Gezondheidszorg zegt onderzoek te doen naar de man. ‘Als er sprake is van het geven van desinformatie door iemand die is opgenomen in het BIG register, nemen we contact op met betrokkenen en treffen indien nodig maatregelen.’