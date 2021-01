100 kwetsbare vluchtelingen vanuit Griekenland in Nederland

Deze week komen de laatste kwetsbare vluchtelingen vanuit Griekenland aan in Nederland als onderdeel van het Nederlandse aanbod om 100 kwetsbare vluchtelingen vanuit Griekenland in Nederland te herplaatsen. 62 van hen zijn al in Nederland, de rest van de groep volgt deze week. Het gaat om 21 gezinnen met 55 kinderen en twee alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). Van deze 57 kinderen zijn er 56 in de leeftijd van 14 jaar of jonger, waarvan dertig jonger dan 5 jaar.

Aanleiding voor het Nederlandse aanbod waren de branden in september in het Griekse opvangkamp Moria. Zoals in november door de staatssecretaris is aangegeven is op verzoek van de Griekse autoriteiten en de Europese Commissie de selectie niet beperkt tot personen die ten tijde van de branden in het kamp Moria verbleven. De belangrijkste afweging voor selectie is de kwetsbaarheid van de vluchtelingen.

'Het welzijn van de meest kwetsbaren stond voorop bij deze herplaatsing. Er is samen met Griekenland hard gewerkt om 100 vluchtelingen in Nederland op te vangen. Goed dat deze week ook de laatste gezinnen met kinderen en de alleenstaande minderjarigen in Nederland aankomen, ondanks de strenge lockdown', aldus Broekers-Knol dinsdag.

De vluchtelingen zijn voor hun komst naar Nederland in Griekenland negatief getest op COVID-19 en daar ook in quarantaine gegaan. Na aankomst worden zij eerst opgevangen op een locatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en vervolgens zo snel mogelijk gehuisvest in overleg met gemeenten.

Voor de herplaatsing is gekeken of amv’s voor asiel in Nederland in aanmerking komen, om te voorkomen dat zij naar Nederland worden overgebracht en dan later alsnog Nederland moeten verlaten. Tijdens de selectie bleek dat er binnen deze criteria nauwelijks amv’s jonger dan 15 jaar beschikbaar zijn in Griekenland. Vandaar dat er nu meer gezinnen met jonge kinderen naar Nederland komen. Het beperkte aantal amv’s dat wel aan de criteria voldeed bleek vaak familie in een andere Europese lidstaat te hebben en er is om die reden gekozen voor herplaatsing naar die lidstaten. De twee amv’s voor wie Nederland wel een geschikte herplaatsingsbestemming is, worden bij aankomst in Nederland opgevangen door Nidos.