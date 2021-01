Sterfte iets afgenomen in week 2, maar nog steeds hoog

In week 2 (11 tot en met 17 januari 2021) overleden naar schatting 3 850 mensen. Dat zijn 500 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In de eerste week van 2021 overleden 4 099 mensen. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met week 2 van 2021 iets meer dan 60 duizend mensen, bijna 9 duizend meer dan je in deze periode zou verwachten.

Afname bij Wlz-zorggebruikers en overige bevolking

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg is naar schatting afgenomen in week 2 van 2021, maar blijft relatief hoog. Ook de sterfte onder de overige bevolking nam af. Er overleden ongeveer 1 600 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden iets minder dan 2 300 mensen.

In de tweede golf, vanaf week 39 van 2020 tot en met week 2 van 2021, overleden tot nu toe bijna 24 duizend Wlz-zorggebruikers. Dat zijn 4,6 duizend meer mensen dan je in deze periode zou verwachten, een toename van 24 procent. In de overige bevolking overleden in de tweede golf tot nu toe ruim 36 duizend mensen, een 13 procent meer dan je in deze periode zou verwachten (4,3 duizend meer).

Sterfte afgenomen bij mannen en vrouwen

De sterfte nam in week 2 van 2021 zowel onder mannen als onder vrouwen af ten opzichte van de week ervoor. Er overleden in die week naar schatting net iets meer mannen dan vrouwen.

In de eerste weken van de eerste golf van de corona-epidemie en in meerdere weken van de tweede golf stierven ook meer mannen dan vrouwen, hoewel er meer oudere vrouwen dan oudere mannen zijn.