Politie maandagavond in meerdere steden druk met avondklokrellen

De politie is maandagavond in meerdere streden druk met rellen en plunderingen. In Rotterdam-Zuid is het onrustig op de Beijerlandselaan. Jongeren zoeken de confrontatie met de politie. De Mobiele Eenheid (ME) deelt charges uit, er zijn inmiddels enkele aanhoudingen verricht', zo laat de politie maandagavond weten.

Winkels vernield en geplunderd

Meerdere winkels is geplunderd en zijn de ramen door relschoppers kapot gegooid. Vanwege de ongeregeldheden op de Beijerlandselaan wordt er door de politie traangas ingezet. Er zijn ook auto's in brand gestoken met vuurwerk.

Update Rotterdam 22.00 uur

'Er gaan geruchten dat de politie zou hebben geschoten met rubberen kogels. Dit is niet het geval. Wel is er eerder deze avond een waarschuwingsschot gelost nadat collega's in het nauw werden gedreven', zo meldt de politie.

Amsterdam

In de hoofdstad zijn in de omgeving van de Molukkenstraat veel politie-eenheden aanwezig. 'Er zijn vernielingen gepleegd en op dit moment zijn er acht personen aangehouden. Het is nog erg onrustig in de omgeving en we sluiten meerdere aanhoudingen niet uit', zo laat de politie in Amsterdam weten.

Update Amsterdam 22.15 uur

In de omgeving van de Molukkenstraat is de politie met veel eenheden aanwezig. Er zijn vernielingen gepleegd. De situatie in de omgeving van de Molukkenstraat is rond 22.15 uur onder controle en weer rustig. Er zijn in totaal 9 verdachten aangehouden. 'We blijven aanwezig om de avondklok te handhaven. Wees verstandig en blijf thuis', aldus de politie.

Den Bosch

In Bosch zijn winkels geplunderd en vernield. Meerdere politieauto's kwamen ter plaatse. De politie heeft tientallen arrestaties verricht.