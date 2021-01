Celstraf voor rellen in Amsterdam

Op zondag 17 januari is het op het Museumplein vreselijk uit de hand gelopen, zei de officier van justitie vandaag op zitting. Er is veel geweld gebruikt tegen de politie en er is een spoor van vernielingen achter gelaten. De 46-jarige Amsterdammer heeft volgens het OM hier onderdeel van uitgemaakt en een verwerpelijke bijdrage geleverd. “Ten aanzien van deze groep gaat het niet of nauwelijks om het uiten van onvrede of het opkomen tegen regeringsbeleid, maar slechts om het botvieren van frustratie of verveling tegen de politie”, aldus de officier van justitie in zijn requisitoir. De officier eiste een gevangenisstraf van zes maanden waarvan één voorwaardelijk.

Verboden demonstratie

Samen met een aantal vrienden was de man op 17 januari naar het Museumplein in Amsterdam gegaan om te kijken wat er gebeurde tijdens spontane demonstratie tegen de coronamaatregelen van de regering. De verboden demonstratie werd door de driehoek van burgemeester, politiechef en de hoofdofficier van justitie afgebroken vanwege de volksgezondheid, grote zorgen over de verspreiding van het coronavirus en een dreigende verstoring van de openbare orde.

De 46-jarige man heeft alle kans gehad om het Museumplein te verlaten, omdat de politie gefaseerd optrad. Eerst is de vredeseenheid ingezet die de mensen heeft geïnformeerd en gevraagd weg te gaan, daarna is de demonstratie verboden en zijn de mensen gevorderd weg te gaan, waarna een noodbevel is uitgeroepen en de ME is ingezet om te handhaven. “Dat verdachte op dat moment bleef staan, en zelfs actief geweld toepast op de politie, laat geen andere conclusie mogelijk dan dat hij er enkel op uit was om rellen te schoppen,” zei de officier van justitie vandaag op zitting.

Onaanvaardbaar

Dit geweld tegen de politie op het Museumplein was zeer fors, zei de officier van justitie. “Gezien de aard en ernst van de openlijk geweldpleging en de context waarin het gepleegd is, volstaat er geen andere straf dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Laat het voor deze verdachte, maar ook voor ieder ander, glashelder zijn: geweld tegen de politie is onaanvaardbaar. Er volgen zware straffen op en je komt er niet mee weg”, aldus de officier van justitie in zijn requisitoir.

Komende vrijdag, volgende week en begin maart staan meerdere verdachten in de leeftijd van 20 tot 62 jaar afkomstig uit heel het land voor de rechter voor openlijk geweld op 17 of 24 januari op het Museumplein. Behalve van openlijke geweldpleging worden ze ervan verdacht geen gehoor te hebben gegeven aan het bevel van de politie om zich te verwijderen. Gezien de explosie van geweld tegen personen met een publieke taak vindt het OM een snelle strafrechtelijke reactie gewenst.