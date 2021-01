Verdachte geweldpleging aangehouden

Op woensdagavond hield de politie een 20-jarige man uit Haarlem aan op verdenking bij betrokkenheid bij ongeregeldheden in de wijk Schalkwijk in Haarlem op maandagavond 25 januari. De man werd tijdens het rechercheonderzoek naar de geweldpleging herkend op camerabeelden.

Op maandagavond werd tijdens dezelfde ongeregeldheden in Schalkwijk een fotojournalist hard geraakt met een steen. Hij liep hierbij verwondingen op. Onderzocht wordt of en in welke mate de verdachte bij deze zaak betrokken is. De politie sluit eventueel meerdere aanhoudingen niet uit.