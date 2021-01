Meisje (16) gewond na baksteen door zijraam van bus in Emmeloord

Een 16-jarig meisje is afgelopen dinsdagavond gewond geraakt nadat er een baksteen door het zijraam van een bus was gegooid. 'Dit gebeurde in de wijk De Zuidert in Emmeloord', zo laat de politie vrijdag weten.