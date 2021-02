Chauffeur zeer ernstig gewond dat rammen brugpijler N279 bij Heeswijk-Dinther

Dinsdagmiddag is een vrachtwagenchauffeur zeer ernstig gewond geraakt toen hij op de N279 bij Heeswijk-Dinther met zijn vrachtwagentrekker met oplegger tegen de brugpijler van een viaduct botste. Door de klap brak de cabine van de trekker af en kwam ook de oplegger op zijn kant terecht.

Zwaargewond

De hulpdiensten kregen om 15.41 uur de melding van het ernstige ongeval. De chauffeur is uit de cabine gehaald en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het ongeval

Ravage

Op de weg liggen overal brokstukken en verloren lading. De weg is tot zeker middernacht afgesloten voor al het verkeer, zo laat de ANWB weten.