37 partijen nemen deel aan Tweede Kamerverkiezing

37 partijen nemen deel aan de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021. Dat maakte de Kiesraad bekend tijdens een openbare zitting. Er nemen in totaal 1579 kandidaten deel. Dat aantal is gebaseerd op de kandidatenlijsten in verschillende kieskringen. Aan de Tweede Kamerverkiezing van 2017 deden 28 partijen mee en 1116 kandidaten.

Geldige kandidatenlijsten

De Kiesraad verklaarde de kandidatenlijsten van de volgende partijen geldig, en nummerde deze als volgt:

VVD PVV (Partij voor de Vrijheid) CDA D66 GROENLINKS SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie Partij voor de Dieren 50PLUS Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) DENK Forum voor Democratie BIJ1 JA21 CODE ORANJE Volt NIDA Piratenpartij LP (Libertaire Partij) JONG Splinter BBB NLBeter Lijst Henk Krol OPRECHT JEZUS LEEFT Trots op Nederland (TROTS) U-Buntu Connected Front Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. Partij van de Eenheid DE FEESTPARTIJ (DFP) Vrij en Sociaal Nederland Wij zijn Nederland Modern Nederland De Groenen Partij voor de Republiek

Verzuimen

Eerder constateerde de Kiesraad bij 35 partijen ‘verzuimen’. Er ontbraken bijvoorbeeld ondersteuningsverklaringen of andere documenten. Partijen kregen een paar dagen de tijd om deze te herstellen. Een aantal verzuimen is niet hersteld. Dit heeft tot gevolg dat vier partijen niet deelnemen aan de verkiezing: Healthy Earth, Zorgend Nederland, EVERT! en De Jongeren Partij. Verder nemen 17 partijen niet deel in alle kieskringen.

Lijstnummering

De Kiesraad nummerde de geldige kandidatenlijsten. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige verkiezing heeft behaald, bepaalt de volgorde. De partij die het grootste aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, enz. Daarna wijst het centraal stembureau door loting een nummer aan nieuwe partijen toe. Eerst wordt geloot tussen partijen die in alle kieskringen een lijst hebben ingediend.

Beroep

Belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen de beslissingen van de Kiesraad (de lijstnummering uitgezonderd). Dit kan tot vier dagen na de zitting. De Raad van State doet uiterlijk 6 dagen later een uitspraak over beroepszaken. Na deze termijn, medio februari, zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld. De definitief vastgestelde kandidatenlijsten worden zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt.