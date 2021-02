Slachtoffer (19) schietincident parkeergarage Hakfort overleden, 3 aanhoudingen

Drie aanhoudingen

De 19-jarige man werd die middag rond 16.00 uur neergeschoten bij parkeergarage Hakfort in Amsterdam-Zuidoost. 'De recherche heeft drie Amsterdammers van 16, 18 en 20 jaar aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij dit dodelijke schietincident. De drie verdachten worden vandaag voorgeleid', aldus de politie. De recherche is nog op zoek naar andere verdachten en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Getuigen

Het onderzoek gaat onverminderd door en het rechercheteam is nog steeds dringend op zoek naar getuigen, die nog niet met de politie hebben gesproken. De recherche wil graag in contact komen met mensen die iets gezien of gehoord hebben van het schietincident, of die wellicht over beeldmateriaal beschikken, bijvoorbeeld van geparkeerde auto’s in de parkeergarage. Ook andere informatie over de achtergronden die van belang kunnen zijn voor het onderzoek, ontvangt het onderzoeksteam graag.