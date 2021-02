Onderzoek naar overlijden vrouw Mijnsherenlaan

Vrijdagmiddag werden de hulpdiensten gebeld vanwege een gewonde vrouw in een woning aan de Mijnsherenlaan in Rotterdam. Zij overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Omdat een misdrijf niet kan worden uitgesloten, is het andere, in de woning aanwezige, familielid aangehouden. De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf.

Hoe de 48-jarige bewoonster gewond is geraakt is vooralsnog onbekend. De politie doet onderzoek en heeft uit voorzorg de in de woning aanwezige man, een gezinslid, aangehouden.