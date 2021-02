Bevrijdingspop 2021 wordt online festival

Op woensdag 5 mei 2021 vindt Bevrijdingspop Haarlem plaats. Deze dag wordt er een online festival georganiseerd via bevrijdingspop.nl. Daarbij zijn geen live optredens in de Haarlemmerhout voorzien.

De beslissing om Bevrijdingspop Haarlem 2021 volledig online te organiseren, ligt in lijn met de beperkende overheidsmaatregelen vanwege corona. Na de digitale editie van vorig jaar heeft de organisatie van Bevrijdingspop Haarlem samen met haar partners diverse mogelijkheden onderzocht, zoals een 1,5-meter festival en livestreams vanuit een coronavrije ‘bubbel’. Helaas moeten we nu concluderen dat de geschetste routekaart het niet toelaat op 5 mei 2021 met een festivalpubliek bij elkaar te komen.

Festivalsfeer

Over de invulling van Bevrijdingspop Haarlem 2021 wordt momenteel nagedacht. Bernt Schneiders, voorzitter Stichting Bevrijdingspop: “We streven naar een online streaming-editie met een festivalsfeer, energiek en met veel muziek. Natuurlijk besteden we ook veel aandacht aan het thema vrijheid. Daarnaast worden opties zoals uitzendingen via regionale tv en radio onderzocht.

Er vinden op 5 mei geen outdoor live-optredens plaats, mogelijk worden er wel enkele optredens gestreamd vanuit elders in de stad. Ook zenden we op 5 mei eerder opgenomen optredens van Haarlemse artiesten uit, vanaf markante plekken in en rond Haarlem.”

Activiteiten op locatie

Naast het online programma vinden er rondom Bevrijdingspop Haarlem 2021 enkele lokale activiteiten plaats. Deze voldoen aan de coronarichtlijnen en brengen geen mensenmassa’s op de been. Denk aan de Vrijheidswandeling langs locaties met een link naar de Tweede Wereldoorlog of de Corridor van de Vrijheid, waarbij verzetshelden worden geëerd met banieren boven de winkelstraten.

Programma nog niet bekend

Het programma van Bevrijdingspop Haarlem 2021 wordt op een later moment bekendgemaakt.