Code rood tot maandagochtend, dan code oranje

Tot middernacht geldt voor het hele land nog code rood (weeralarm). In de zuidelijke helft van het land vanwege grootschalige gladheid. In de noordelijke helft van het land ook nog vanwege sneeuwjacht, hierdoor kunnen er sneeuwduinen ontstaan die voor het verkeer gevaarlijke situaties opleveren. Bovendien is het zicht in de sneeuw slecht, soms minder dan 500 meter. Bovendien is het voor het gevoel snijdend koud. Dit meldt het KNMI.