Grapperhaus komt met schaderegeling ondernemers coronarellen

Schade door coronarellen

Twee weken geleden zijn meerdere Nederlandse steden geteisterd door ernstige rellen. Deze rellen betekenden niet alleen een ernstige verstoring van de openbare orde, maar hebben ook schade veroorzaakt aan winkels en bedrijven in deze steden. Het gaat hier vaak om ondernemers die al zwaar getroffen zijn als gevolg van de corona-maatregelen. Dat juist deze ondernemers hier bovenop extra schade ondervinden door deze rellen is zeer onrechtvaardig en vraagt om een gebaar van de overheid.

Werkbezoek

'Het is misdadig en schandalig wat er gebeurd is in steden zoals Den Bosch, Rotterdam of Zwolle. Winkels zijn vernield en geplunderd. Ondernemers die het al zo moeilijk hebben, krijgen er hierdoor nog extra zorgen bij. De afgelopen weken ben ik in veel steden op werkbezoek geweest. Ik heb enorme bewondering voor de veerkracht van ondernemers, ze gaan niet bij de pakken neer zitten maar houden de schouders er onder. Met dit fonds willen we ondernemers tegemoet komen als ze de schade van de rellen niet vergoed kunnen krijgen via hun verzekering', aldus Grapperhaus.

In nauw overleg met verzekeraars

In nauw overleg met onder andere het Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW en MKB-Nederland is gewerkt aan de regeling bedrijvenschade corona-rellen. De regeling is gericht op ondernemers die als gevolg van de rellen schade hebben geleden aan hun winkel of bedrijfspand, hun goederen/voorraad en/of hun inventaris. Het merendeel van de ondernemers is gelukkig verzekerd voor deze schade. Uitgangspunt voor de regeling is ook dat het gewone verkeer tussen verzekeraars en verzekerde ondernemers door de regeling niet verstoord mag worden.

Schade eerst melden bij verzekeraar

Ondernemers moeten zich daarom met hun schade in de eerste plaats melden bij hun verzekeraar. Als er vervolgens nog schade resteert die niet op andere wijze wordt vergoed, kan een beroep worden gedaan op de regeling. Rekening houdend met deze uitgangspunten zal de regeling ten goede komen aan; ondernemers die verzekerd zijn, maar onvoldoende dekking hebben en daardoor niet het hele bedrag aan schade vergoed krijgen, ondernemers die verzekerd zijn, maar eigen risico hebben op hun polis en ondernemers die niet verzekerd zijn voor de opgelopen schade.

Grapperhaus

'Het is niet vanzelfsprekend dat de overheid in dit soort situaties bijspringt. Het gaat hier echter om een zeer uitzonderlijke situatie, in een uitzonderlijke tijd, die voor geen van de betrokkenen was te voorzien. Dat maakt dat we in deze specifieke situatie nu zeggen: hier springen we als overheid bij.'