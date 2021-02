Dutchbatters Srebrenica krijgen elk 5.000,- euro van Defensie

Advies commissie Borstlap

Uit het onderzoek “Focus op Dutchbat-III”, dat de commissie Borstlap heeft uitgevoerd, blijkt dat Dutchbat-III-veteranen nog steeds gebrek aan erkenning en waardering ervaren. 'Ik begrijp dat en het raakt me enorm. De aanbeveling om te komen tot een duidelijke verklaring die tegemoetkomt aan het ervaren gebrek aan erkenning en waardering, neem ik me daarom ter harte. Een verklaring dient een boodschap te bevatten die past bij wat er anno 2021 leeft onder veteranen van Dutchbat-III en moet ingaan op de uitzonderlijke omstandigheden waarin zij hebben moeten functioneren. Ik zal hier op korte termijn invulling aan geven', zo schrijft Bijleveld in een brief aan de Tweede Kamer.

'Symbolisch bedrag '

Daarnaast beveelt de commissie Borstlap aan om een symbolisch bedrag uit te betalen. Of een geldbedrag het gevoel van gebrek aan waardering en erkenning kan wegnemen of verzachten, is een vraag die op voorhand moeilijk is te beantwoorden. Sommige dingen zijn immers niet in geld uit te drukken. 'Echter, de conclusie van de commissie dat de omstandigheden uitzonderlijk waren, deel ik. De commissie koppelt het bedrag onlosmakelijk aan de verklaring en legt daarmee verbinding tussen tastbaarheid en symboliek', schrijft Bijleveld in haar brief.

'Uitzonderlijke omstandigheden'

'Ik begrijp dat en volg daarom ook deze aanbeveling van de commissie op en ken elke Dutchbat-III-veteraan een eenmalig symbolisch bedrag toe van 5.000 euro (belastingvrij). Dit als blijk van erkenning en waardering voor de uitzonderlijke omstandigheden waaronder Dutchbat-III moest opereren en de ontwikkelingen in de 25 jaren daarna waardoor het ervaren gebrek is ontstaan aan steun, erkenning en waardering', aldus Bijleveld.