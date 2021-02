'IJsvlieg' duikt op in de sneeuw

Het is lekker koud en er wordt deze dagen volop genoten van het winterse weer waarbij iedereen weer even lekker kan ontspannen om zo ook alle sores rond corona even te kunnen vergeten.

Genieten van de sneeuw en het ijs

De sneeuw, die in het weekend van 6 en 7 februari is gevallen, is op veel plaatsen blijven liggen vanwege de overwegend aanhoudende vorst 's nacht maar juist ook overdag. Hierdoor kunnen de diverse sneeuwactiviteiten zoals sleetje rijden, sneeuwpoppen maken en echte iglo's bouwen nog steeds worden gedaan. Ook kan er op dit moment al op een aantal plekken worden geschaatst al is het ijs nog lang niet overal betrouwbaar.

'Winterslaap' insecten

Je gaat er in deze winterse omstandigheden niet vanuit dat je op dit moment insecten tegen kan komen in de natuur. Natuurlijk ze zijn er wel maar vaak diep en warm verstopt op luwe plekken waar ze als het ware een soort 'winterslaap' houden in afwachting van weer wat hogere temperaturen die meestal pas weer half maart voorkomen als de lente begint.

Insecten en de winter

Insecten en winter gaan normaal gesproken niet echt goed samen. Vanwege het koude, droge en gure weer vermijden ze de winter dan ook het liefst. Dat doen ze door te overwinteren als larve in de modder of als eitje diep weggestopt in bomen of struiken.

'IJsvlieg'

Het was dan ook bijzonder toen wij een foto binnenkregen, via ons speciale e-mailaccount uwblik@blikopnieuws.nl, van iemand die tijdens een wandeling in de sneeuw iets zwarts zag liggen in het parelwitte sneeuwdek. Toen zij het zwarte stipje van dichtbij bekeek bleek dat het om een heuse huisvlieg te gaan. Het insect zat helemaal stil en vloog niet weg toen er met de telefoon een foto van dichtbij werd gemaakt. Heeft u ook een bijzondere (winter) foto met een leuk verhaal stuur deze dan, voorzien van de naam van de maker van de foto, ook in naar uwblik@blikopnieuws.nl en wie weet is deze dan op www.blikopnieuws.nl terug te zien.