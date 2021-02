Gemeente Best sluit Kanterseveldenweg af na ongeval

Na aanleiding van het ongeval welke donderdagavond op de Kanterseveldenweg in het buitengebied van Best gebeurde sloot de gemeente deze weg af. Een auto schoof in een bocht van de rijbaan af en botste frontaal op een boom. De twee inzittende, een man en een vrouw, zijn ter plaatse nagekeken door het opgetrommelde ambulance personeel. Na deze controle werd hen verzocht zelfstandig naar de spoedeisende hulp te gaan.

Een bergingsbedrijf heeft het zwaar gehavende voertuig afgevoerd. Doordat deze weg in het buitengebied niet gestrooid wordt is de plat gereden sneeuw, door de aanhoudende vorst, spekglad. De reden voor de politie om de gemeente hierover in kennis te stellen. In overleg tussen de gemeente Best en de politie werd besloten de Kanterseveldenweg volledig af te sluiten. Er werden hekken geplaatst met een gesloten verklaring voor alle verkeer.