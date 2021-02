Negen jaar cel voor moord op huisgenoot

De rechtbank Den Haag heeft een 40-jarige vrouw uit Bodegraven veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar voor de moord op haar 40-jarige huisgenoot. De vrouw heeft de man op 24 februari 2020 met meerdere messteken om het leven gebracht in hun woning in Bodegraven. Volgens de rechtbank is er sprake van voorbedachte raad, omdat de vrouw zich heeft beraden op haar voornemen om de man te doden en dat voornemen ook op een planmatige manier heeft uitgevoerd.