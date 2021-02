Hoe kun je gemakkelijk een kantoor huren zodra de economie weer aantrekt na de coronacrisis?

Op het moment gaat het met de economie in ons land niet echt goed. Dit is natuurlijk het gevolg van de wereldwijde pandemie waar we momenteel last van hebben. Met name de maatregelen die genomen zijn door de overheid om het coronavirus tegen te houden beschadigen de Nederlandse economie flink.

Naar herstel

Toch zal er naar alle waarschijnlijkheid een tijd komen dat onze economie het weer beter gaat doen. Er is dan dus sprake van herstel. Als je altijd al een bedrijf hebt gestart dan zou je kunnen wachten totdat de economie aan het herstellen is. Een kantoor huren is dan direct ook mogelijk, wat je kunt doen met de onderstaande tips.

Hoeveel ruimte heb je nodig?

Hierbij moet je onder meer vaststellen hoeveel vierkante meters aan kantoorruimte je bedrijf echt nodig heeft. Je moet hier al vroeg in je zoektocht naar een kantoor onderzoek naar doen. Als je niet weet hoeveel ruimte je nodig hebt dan is het immers lastig om te bepalen welke panden wel en juist niet geschikt zijn. Alhoewel het verstandig is om een kantoor met wat meer vierkante meters te huren zodat je bedrijf kan groeien, is het niet een slim idee om veel ruimte over te houden. Je zult dan namelijk onnodig geld uitgeven aan een hogere huurprijs, wat natuurlijk zonde is. Daarnaast moet je ook zeker voorkomen dat je een kantoor met te weinig vierkante meters inhuur, hierdoor zal de efficiëntie en productiviteit van je werknemers verminderen.

Is een serviced office iets voor jou?

Als je inmiddels weet hoeveel ruimte het kantoor moet hebben dan kun je echt op zoek gaan naar een geschikt pand. Hierbij kun je onder meer kiezen voor een serviced office. Dit is een flexibele kantoorruimte waarvoor je een maandelijks bedrag betaalt. Dit is volledig inclusief je uitgaven, terwijl ook extra diensten inbegrepen zijn. Deze services zouden ook beschikbaar kunnen zijn op basis van omslag. Over het algemeen zijn de kosten inclusief servicekosten, huurtarieven, verlichting, schoonmaak, kantoormeubilair, verwarming, receptiefaciliteiten en gedeelde keuken. Daarnaast zal het internet ook verstrekt worden, net zoals de telefoon. Dit wordt meestal wel apart in rekening gebracht, net zoals het gebruik van de vergaderkamers.

Een lang of kort contract?

Nadat je een geschikt kantoor hebt gevonden is het natuurlijk zaak om een contract op te stellen om het vervolgens te ondertekenen. De meeste verhuurders zullen proberen om je zo lang mogelijk te binden aan de huurovereenkomst. Vergeet dan ook niet dat jij in dit geval de touwtjes in handen hebt. Als jij liever een kort contract wilt omdat dit wat meer zekerheid biedt dan kun je hier over het algemeen zeker voor zorgen. Zo’n overeenkomst met een korte looptijd is met name verstandig als je je bedrijf net hebt gestart. Het is dan immers lastig te voorspellen hoe succesvol de onderneming zal zijn, dus met een kort contract zul je minder financieel risico lopen.

Kopen of leasen van meubilair?

Heb je inmiddels het contract van een kantoor ondertekend? Het is dan een kwestie van het regelen van de inrichting van de ruimte. Hierbij kun je ervoor kiezen om zelf meubilair aan te schaffen. Toch is dit niet verstandig. Het zal immers veel geld kosten, terwijl je budget juist vrij laag zal zijn als je je bedrijf net hebt opgericht. Uiteraard zul je wel gewoon meubels nodig hebben. Het is daarom aan te raden om kantoormeubilair te leasen. Het zal een stuk eenvoudiger zijn om hier de financiering van te regelen. Bovendien zul je niet aan de meubels vastzitten als ze verouderd en versleten zijn.