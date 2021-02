Website verkopen? Check deze handige tips

Aanzienlijke stijging online verkopen

Door de coronacrisis zijn online aankopen én verkopen aanzienlijk gestegen. Voor veel bedrijven bleek de pandemie het moment te zijn om met online verkoop te kunnen scoren. Beschik jij ook over zo’n goed lopende website of webshop en zit je erover na te denken om de website te verkopen aan een partij die het succes nog verder kan uitbouwen? Dat is iets wat menig ondernemer doet op het moment dat het sky high gaat met online verkoop. In dit artikel lees je meer over het verkopen van je website en lees je enkele tips hoe je hier het beste mee kunt beginnen.

Waarom zou je je website verkopen?

Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom je wilt beginnen met je website verkopen. Een van die redenen kan bijvoorbeeld zijn dat de markt op dit moment booming is. Dat wil zeggen dat je momenteel veel geld kunt krijgen voor je website, omdat er veel vraag naar is. Waar de offline economie het door de coronacrisis lastiger heeft gekregen, is de online economie juist enorm gaan groeien. Daarom kan het heel interessant zijn om juist nu je website te verkopen en er een flinke smak geld voor terug te krijgen.

Natuurlijk kunnen er ook andere redenen zijn om je website in de verkoop te zetten. Misschien vind je het bijhouden van het platform niet meer leuk genoeg of heb je er geen tijd meer voor. Wanneer dat het geval is, kun je altijd nog kijken wat je website oplevert. Scoor je bijvoorbeeld per maand enkele honderden euro’s opbrengst door je website dan kun je het bijhouden ervan wellicht uitbesteden. Stel: je verdient € 750 per maand door je online platform. Je huurt iemand in voor € 350 per maand om de website bij te houden, dan ontvang je alsnog € 400 gratis en voor niets. Kijk dus eerst wat het meest oplevert voordat je je website gaat verkopen.

Voordelen en nadelen aan het verkopen van je website

Het grootste voordeel van het verkopen van je website? Simpel: je ontvangt er een fijn geldbedrag voor terug. Wanneer er veel vraag is naar jouw domein of je website binnen een bepaalde niche is de kans groot dat je er flink wat geld voor kunt vragen. Je kunt dit bedrag helemaal zelf bepalen. Grote kans dat mensen of bedrijven je al eens benaderd hebben wanneer je over een interessant domein beschikt. Laat je niet opjagen, maar neem de tijd om de prijs te bepalen. Je moet er immers wel iets voor terugkrijgen wanneer zo’n site zó populair is. De hoogte van de verkoopprijs hangt af van de vraag naar het domein of het platform.

Merk je dat je niet direct respons krijgt wanneer je de website te koop aanbiedt? Dan is de prijs waarschijnlijk te hoog. Gaan mensen direct beginnen met bieden en vragen stellen? In zo’n geval kun je de prijs waarschijnlijk juist hoger doen. Een ander voordeel van je website verkopen, is dat je tijd over hebt die je weer kunt gebruiken voor een ander project. Verkoop je je website via een platform dan kost het je ook nog eens weinig tijd en moeite. Zijn er ook nadelen te vinden aan je website verkopen? Weinig. Je moet er alleen rekening mee houden dat iemand anders jouw project voort gaat zetten. Je zeggenschap over de website verdwijnt bij de verkoop ervan.

Tips om je website te verkopen

De vraag is nu natuurlijk: hoe begin je met het verkopen van je website? Je wilt er natuurlijk zoveel mogelijk geld voor krijgen, dus waar moet je op letten bij het ‘verkooppraatje’? Gebruik de volgende tips om je website zo snel mogelijk te verkopen voor - uiteraard - zoveel mogelijk geld:

● Begin met een vanaf-prijs. Dat betekent dat je mensen moet laten bieden op je website. Dat zorgt voor meer interactiviteit en kan er daardoor voor zorgen dat er uiteindelijk meer geboden wordt op je website dan je vooraf voor ogen had. Extra tip: bluf een beetje met de vanaf-prijs. Zet vooral hoog in; je kunt altijd nog lager gaan zitten achteraf.

● Zorg ervoor dat je je statistieken altijd vernoemd in de advertentie. Vertel ook vooral wanneer deze statistieken stijgend zijn. Mensen willen graag een website kopen waarvan de bezoekersaantallen met de maand stijgen.

● Bespreek alle positieve onderdelen van de website. Let hierbij weer op hoeveel unieke bezoekers er per maand zijn, maar ook op hoe gemakkelijk de website is bij te houden, hoeveel er wordt gezocht op dit onderwerp en wat je ermee verdient.

● Wees altijd compleet en transparant met de websitegegevens. Natuurlijk kun je mensen laten ‘snakken’ naar informatie, maar ze willen immers wel weten wat ze kopen.

● Verkoop je website nooit tegen het eerste de beste bod. Laat mensen maar even tegen elkaar opbieden zodat je laat merken dat er vraag is naar de website.