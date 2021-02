Online kopen en verkopen sinds 2020 aanzienlijk gestegen

Online winkelen is sinds de uitbraak van COVID-19 aanzienlijk is toegenomen.

Versnelling digitalisering

De digitalisering heeft een versnelling aangenomen zo blijkt uit onderzoek van Statista. Uit enquête onder Nederlandse consumenten bleek dat vrijwel iedere productcategorie meer en vaker online werd gekocht. Naar verwachting zal deze verandering in het consumentengedrag doorzetten nadat de coronamaatregelen niet meer zullen gelden. Statista voorspelt dat de markt voor hardware en gereedschap de grootste digitale verschuiving hierin zal maken. Naast dat consumenten meer online kochten kwamen er in 2020 ook veel nieuwe aanbieders op de markt.

Coolblue en Bol.com kregen er een grote concurrent bij

In Nederland zijn Bol.com en Coolblue de grootste spelers op het gebied van online shopping. Ze worden gezien als de belangrijkste drijfveren achter de expansie van e-commerce in Nederland. Maar internationaal gezien is het Amerikaanse Amazon de grootste speler ter wereld. Voorheen kon je in Nederland bij Amazon.nl enkel e-books kopen voor bijvoorbeeld je Kindle boeken reader. Sinds vorig jaar is Amazon in Nederland echter meer productcategorieën gaan toevoegen. Dat betekent meer aanbod voor de consument, maar ook een flinke concurrent van formaat erbij voor o.a. Bol.com en Coolblue.

Het opvallende aan Amazon is, dat ze ieder soort product willen aanbieden, maar dat ze niet alles zelf verkopen. Zo biedt Amazon net zoals Bol.com de mogelijkheid voor andere bedrijven om te verkopen op hun platform. Het is bijvoorbeeld mogelijk om direct van de fabrikant te kopen. Dat zorgt ervoor dat midden- en kleinbedrijven door gebruik te maken van een bestaand platform makkelijker en sneller nieuwe klanten bereiken en hun verkopen mogelijk kunnen laten stijgen.

Niet alleen grote spelers betraden de online markt

Door de uitbraak van het coronavirus veranderde het winkelklimaat in Nederland ingrijpend, doordat in maart en april 2020 veel fysieke winkels werden gesloten. Om de klanten toch te bedienen nam de vraag naar een website maken van winkeliers sterk toe. Doe-het-zelf website platformen als bijvoorbeeld het Nederlandse JouwWeb zien sinds de uitbraak een grote groei in het aantal gebruikers.