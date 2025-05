Voor het eerst in de geschiedenis van het ABB FIA Formule E Wereldkampioenschap zijn er twee races (double‑header) in Monaco. Daardoor is de Monaco E‑Prix dit jaar twee keer zo intens voor de elf teams op de grid van de volledig elektrische raceserie. DS Automobiles verwacht met DS E‑TENSE FE25 en twee talentvolle coureurs sterk te presteren in Monaco.