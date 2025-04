Eerste officiële zomerse dag

In De Bilt steeg de temperatuur om 15:20 uur naar 25,0 graden en daarmee is het de eerste officiële zomerse dag van het jaar. Deze zomerse dag is duidelijk vroeger dan gebruikelijk, want gemiddeld stijgt het kwik op 16 mei voor het eerst in De Bilt naar 25 graden. Dit meldt Weeronline.nl

In het zuiden van het land is het nog warmer. In Woensdrecht is het 25,9, in Westdorpe 25,8 en in Eindhoven 25,5 graden.

Op 12 april steeg de temperatuur in het Zeeuwse Westdorpe al naar 25,3 graden en daarmee was het de eerste lokale zomerse dag. In De Bilt werd het die dag 22,8 graden.

Ook morgen is het nog zomerswarm met op meer plaatsen temperaturen van 25 graden en meer. In het zuiden kan het 28 graden worden. Vrijdag stroomt koelere lucht vanuit het noordwesten over het land uit. In het midden en zeker in het zuiden kan het nog 22 tot 26 graden worden, maar in het noorden en noordwesten is het 18 tot 20 graden. In het weekend gaat de temperatuur verder omlaag en zondag is het ronduit fris.

Ergens tussen half april en half juli

Vorig jaar steeg de temperatuur op 2 mei voor het eerst in De Bilt naar 25 graden, maar in 2023 was de eerste officiële zomerse dag aan de late kant. Pas op 9 juni steeg het kwik in De Bilt naar 25 graden en meer. Het was toen de meest late datum in deze eeuw dat de temperatuur in De Bilt naar tenminste 25 graden steeg.

De meest vroege officiële zomerse dag ooit gemeten in De Bilt was 14 april. Op 14 april 2007 werd het in De Bilt 27,6 graden. In 1904 steeg het kwik op 15 april naar zomerse waarden en in 2018 was dat op 19 april het geval. Recordlaat werd de grens van 25 graden overschreden in 1906. Pas op 18 juli werd het in dat jaar zomers warm met maximaal 25,6 graden. Er is nooit een jaar geweest waarin het niet zomers warm werd in De Bilt.

Gebruikelijk telt een jaar 29 zomerse dagen in De Bilt

Volgens het lopende gemiddelde 1995-2024 telt een jaar in De Bilt 29 zomerse dagen. In de afgelopen jaren is er gemiddeld een dag bijgekomen, want de normaal voor de periode 1991-2020 was 28 zomerse dagen. In de jaren tachtig steeg de temperatuur in De Bilt gemiddeld nog op 16 dagen tot boven 25 graden.

Het jaar met de meeste zomerse dagen in De Bilt was 2018. Op maar liefst 55 dagen steeg de temperatuur op het hoofdstation naar 25 graden en meer. In 2006 werden 51 zomerse dagen geteld en in 2003 waren het er 48. In 1907 steeg de temperatuur slechts op 3 dagen in De Bilt naar tenminste 25 graden.