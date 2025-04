8 jaar cel geëist voor brute steekpartij: ‘Absoluut geen sprake van mislukte euthanasie’

De zaak komt aan het licht als de verdachte op 12 juni zijn huisarts belt om aan te geven dat hij een dag eerder zijn vrouw heeft neergestoken. Als de gealarmeerde politie ter plaatste komt, treffen zij de man en het levenloze lichaam van de vrouw aan. De verdachte bekent direct aan de agenten dat hij zijn vrouw heeft doodgestoken en hij daarna heeft geprobeerd zichzelf om het leven te brengen.

Geïsoleerd leven

Uit onderzoek blijkt dat het echtpaar een zeer teruggetrokken leven leidde. “De verdachte was sterk afhankelijk van zijn vrouw door zijn angsten”, legt de officier van justitie uit. “Zij hield zijn leven overzichtelijk en draagbaar.” Het motief voor haar dood ontstond toen de vrouw ernstig ziek werd. De verdachte had geen vaardigheden om hulp te vragen en zijn situatie te verbeteren. “Hij zag nog maar één uitweg, de gezamenlijke dood.”

Op basis van zijn verklaringen en forensisch bewijs stelt het OM vast dat de man zijn vrouw van het leven heeft beroofd door haar meermalen met een mes te steken. Zelf had de man verwondingen in zijn nek en pols. “Dat komt overeen met zijn verklaring dat hij ook een einde aan zijn eigen leven wilde maken”, legt de officier van justitie uit.

Hoewel de verdachte verklaart dat hij eerder met zijn vrouw heeft gesproken over ‘gezamenlijk uit het leven stappen’, kan niet worden uitgesloten dat hij haar uiteindelijk in een opwelling heeft neergestoken. Daarom is er onvoldoende bewijs dat er sprake is van moord met voorbedachte raden en is er in de visie van het OM sprake van doodslag.

Geen euthanasie

De verdachte verklaart wisselend over de wensen van zijn vrouw om te sterven, maar in de visie van het OM is er absoluut geen sprake van een uit de hand gelopen euthanasie. “Nergens is uit gebleken dat het slachtoffer dood wilde”, vertelt de officier van justitie. “Dit blijkt ook uit de afweerletsels. Zij heeft geprobeerd te voorkomen dat verdachte haar met het mes zou steken.” Volgens het OM heeft de verdachte het slachtoffer op een gruwelijke manier om het leven gebracht.

De deskundigen stellen vast dat de vrouw waarschijnlijk niet direct is komen te overlijden. “Het is lastig voor te stellen hoe beangstigend en pijnlijk haar laatste momenten moeten zijn geweest”, stelt de officier van justitie. Daarnaast heeft de verdachte gezorgd voor groot verdriet en verlies bij de nabestaanden. “Zij moeten verder leven in de wetenschap dat haar dood onvrijwillig, gewelddadig en pijnlijk is geweest”.

Cel en verplichte hulp

Bij het bepalen van de strafeis wordt rekening gehouden met de ernst van het feit en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Zo zijn bij de verdachte meerdere stoornissen vastgesteld, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Ook speelt de hoge leeftijd van de verdachte een rol, waardoor een gevangenisstraf voor hem relatief zwaar zou zijn.

Met deze omstandigheden komt het OM uit op een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van acht jaar. Omdat de man ook hulp nodig heeft, vordert het OM daarnaast oplegging van de gedragsbeinvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM).

De rechtbank doet op 14 mei uitspraak.