Nieuwe Fiat Grande Panda vanaf 6 mei bij de dealer

FIAT introduceert de nieuwe Grande Panda in Nederland. Het model markeert de terugkeer van FIAT in het B‑segment, waar hij de strijd aangaat met zijn karaktervolle Italiaanse design en twee innovatieve aandrijflijnen. Innovatief bij de volledig elektrische versie is ook de unieke krullaadkabel aan de voorkant. De Grande Panda beleeft zijn showroomdebuut tijdens de Open Deur Dagen bij de Nederlandse FIAT‑dealers van 6 t/m 10 mei 2025.

Voor de nieuwe FIAT Grande Panda haalden de ontwerpers van Centro Stile in Turijn inspiratie uit de iconische Fiat Panda van de jaren tachtig. Hij is te bestellen met keuze uit twee motorvarianten. De Hybrid combineert een 1.2 turbobenzinemotor met 48V‑hybridesysteem en een automatische ‘easy drive’ eDCT-transmissie, wat resulteert in een bijzonder laag brandstofverbruik. Er is ook een 100% elektrische versie met een 44 kWh-accu en een actieradius tot 320 kilometer (WLTP). Deze is bovendien leverbaar met een unieke, geïntegreerde laadkabel van 4,5 meter lang die zich eenvoudig laat oprollen aan de voorkant van de auto; een wereldprimeur.