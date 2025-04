Vrouw overleden in woning, man aangehouden in Arnhem

Arnhem

Dinsdagavond 29 april zijn de hulpdiensten ter plaatse gegaan bij een woning aan de Haya van Someren-Downerstraat in Arnhem. In de woning werd een vrouw onder verdachte omstandigheden aangetroffen. Er is direct medische hulpverlening gestart. Helaas mocht dit niet meer baten en is het slachtoffer overleden in de woning. De politie is ter plaatse direct een onderzoek gestart naar de toedracht. Voor dit onderzoek is ook een PD unit voor de woning geplaatst.