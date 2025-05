Aantal elektrische vrachtwagens sinds 2022 verzevenvoudigd

Er stonden op 1 januari 2024 ruim 1 100 volledig elektrische vrachtauto’s in gebruik bij bedrijven geregistreerd in Nederland. Dat is zeven keer zoveel als begin 2022. Ook waren er 225 volledig elektrische trekkers voor oplegger, acht keer zo veel als op 1 januari 2022. Elektrische vrachtvoertuigen reden in 2023 gemiddeld minder dan de helft van het aantal kilometers van vrachtvoertuigen op diesel. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Op 1 januari 2024 waren er ruim 141 duizend vrachtwagens en trekkers voor oplegger op diesel, 98 procent van het totaal aantal vrachtvoertuigen van bedrijven in Nederland. Vrachtauto’s hebben een vaste laadruimte. Van trekkers voor oplegger kan de laadruimte worden losgekoppeld van het voertuig. Vrachtvoertuigen reden in 2023 gemiddeld bijna 69 duizend kilometer. Ter vergelijking: personenauto’s reden gemiddeld ruim 12 duizend kilometer.



Volledig elektrische vrachtvoertuigen reden minder dan de helft van het aantal kilometers: ruim 31 duizend. Elektrische trekkers voor oplegger reden in 2023 met 48 duizend kilometer meer dan elektrische vrachtauto’s (28 duizend).

Elektrische vrachtvoertuigen rijden minder ver per rit

Vrachtauto’s op diesel reden in 2023 gemiddeld 57 kilometer per rit, elektrische vrachtauto’s 25 kilometer. Trekkers op diesel reden ritten van gemiddeld 94 kilometer, terwijl elektrische trekkers per rit 35 kilometer reden.

Elektrische vrachtauto vervoert per rit iets meer dan de helft van een diesel

Vrachtvoertuigen vervoerden in 2023 per beladen rit gemiddeld bijna 12 duizend kilogram aan goederen, halffabricaten of grondstoffen. Dat is inclusief het gewicht van het vrachtvoertuig zelf. Een vrachtwagen op diesel vervoert met 9 duizend kilogram gemiddeld bijna twee keer zoveel als een elektrische (5 duizend kilogram). E-trucks worden dus over het algemeen vaker ingezet voor kortere, lichtere ritten.



Trekkers op diesel vervoeren gemiddeld per rit vrijwel evenveel als elektrische trekkers, 12 à 13 duizend kilogram.

Elektrische vrachtauto vervoert relatief vaak voedingsmiddelen

Elektrische vrachtvoertuigen vervoeren relatief vaak voedingsmiddelen. Dit geldt met name voor de elektrische vrachtauto’s. Het merendeel van de elektrische voertuigen is in gebruik bij de sector vervoer en opslag (68 procent). Ter vergelijking: in totaal heeft deze sector de helft van de vrachtvoertuigen in gebruik.