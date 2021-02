10 jaar cel voor voorbereiden terroristische moordaanslag op Geert Wilders

Een 28-jarige Pakistaanse man is in hoger beroep veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische moordaanslag op de politicus Geert Wilders, bedreiging van Wilders met een terroristisch misdrijf, opruiing tot een terroristisch misdrijf en verspreiding van een opruiende video. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag beslist. Het hof legt hem een gevangenisstraf van 10 jaar op. Dit is dezelfde straf als de rechtbank eerder opgelegde en het Openbaar Ministerie in hoger beroep eiste.

De man kwam in 2018 naar Nederland om Wilders te vermoorden. De aanleiding was dat Wilders een cartoonwedstrijd met als onderwerp de profeet Mohammed organiseerde. De verdachte vond dat Wilders daarvoor de doodstraf verdiende. Hij plaatste vervolgens een video van zichzelf op Facebook waarin hij Wilders bedreigde en anderen opriep om hem daarbij te helpen. De bedoeling was om de aanslag in of nabij het Parlementsgebouw te plegen.

Het hof heeft bij het bepalen van de straf laten meewegen dat het plan van de man om Wilders, een Nederlands parlementariër, te vermoorden vanwege de door hem georganiseerde cartoonwedstrijd, naast een aanslag op de persoon van Wilders ook een aanslag op de Nederlandse rechtsstaat was.