Onderzoek naar dood Ichelle van de Velde in volle gang

Het onderzoek naar de dood van Ichelle van de Velde is nog in volle gang. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de 44-jarige Sandra H. uit Aardenburg van moord op de vrouw uit Oostburg.

De verdachte werd op dinsdag 9 februari aangehouden in haar woning en zit sinds die tijd vast. De rechter-commissaris besloot op 12 februari dat de vrouw nog zeker veertien dagen langer vast blijft zitten. Komende dinsdag wordt door de rechtbank besloten of de vrouw opnieuw langer in de cel blijft.

Achtergrond

Het onderzoek naar de dood van de vrouw gaat intussen volop verder. Verschillende scenario’s worden onderzocht door de recherche in Zeeland. Zaken waarop het OM op dit moment niet wil ingaan: “Het onderzoek is nog niet afgerond. De verhoren van de verdachte zijn nog gaande en waar nodig doen wij ook verder technisch onderzoek. Daarom geven wij op dit moment niet meer details over de zaak”, zo laat de officier van justitie weten.

Sectie

Delen van haar lichaam werden afgelopen week gevonden in het uitwateringskanaal van Sluis naar Cadzand-Bad. Eerder vond de recherche aanwijzingen dat het lichaam van Ichelle daar was achtergelaten. Vrijdag en mogelijk zaterdag vindt er sectie plaats op het lichaam. Mogelijk wordt dan meer duidelijk over de doodsoorzaak van Ichelle.