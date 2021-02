Complotdenkers schenden grafrust overleden kinderen begraafplaats Bodegraven

Op begraafplaats Vredehof in het Zuid-Hollandse Bodegraven hebben in de afgelopen twee weken tientallen personen actie gevoerd. Dit meldt de gemeente Bodegraven.

Bloemen en actiebordjes geplaatst op graven

'Zij deden dit door bloemen en actiebordjes te plaatsen op graven waarvan zij denken dat de overledenen zijn vermoord door een satanistisch pedo netwerk. Of door mensen te beschuldigen die hierbij betrokken zouden zijn. Deze activisten en sympathisanten werden opgeroepen tot deze actie door drie complotdenkers, waarvan één complotdenker in het verleden veroordeeld is geweest voor smaad en laster in de kwestie van Marianne Vaatstra', aldus de gemeente Bodegraven.

Verwijderd

De gemeente heeft de bloemen en actiebordjes van de graven en begraafplaats verwijderd omdat zij van mening is dat een begraafplaats geen plaats is om actie te voeren. Het is een rustplaats. Daarnaast heeft burgemeester Christiaan van der Kamp met diverse nabestaanden gesproken die aangeven dat zij zeer gegriefd zijn door het feit dat er mensen zijn geweest die op het graf van hun dierbare ongevraagd en zonder enige overleg bloemen en actiebordjes hebben neergelegd.

'Klopt niets van verhalen'

De nabestaanden geven aan dat er niets klopt van alle verhalen. Ook heeft Van der Kamp contact met verschillende personen die door deze complotdenkers worden beschuldigd van betrokkenheid. Ook zij hebben te lijden onder de onterechte laster en smaad.

Complotdenkers

Burgemeester Christiaan van der Kamp: 'Het is voor de nabestaanden van overledenen en voor mensen die onterecht beschuldigd worden zeer pijnlijk en soms zelfs bedreigend. In de contacten die ik met hen heb merk ik dat ze zeer verdrietig zijn en boos over dat complotdenkers zoveel leugens en bedrog verspreiden op social media. Dat geldt ook voor mensen die er zomaar bij worden gehaald zonder er iets mee te maken te hebben. Ik weet dat onze gemeenschap er niet van gediend is dat de grafrust op onze begraafplaats wordt geschonden. Het is verwerpelijk wat hier gebeurt. Het gaat om een landelijk fenomeen dat we veel breder met elkaar moeten bespreken hoe we hiermee om moeten gaan.'

Acties veroordeeld door gemeente

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk leeft mee met de nabestaanden van de overleden kinderen waarvan de graven bedoezeld worden door acties van complotdenkers en hun sympathisanten. Dat geldt ook voor hen die in deze kwestie onterecht beschuldigd worden door deze complotdenkers. De gemeente veroordeelt de acties van deze sympathisanten op begraafplaats Vredehof omdat de grafrust wordt verstoord.

'Nadenken op landelijk niveau'

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is van mening dat er op landelijk niveau verder nagedacht moet worden hoe je met het fenomeen van complotdenkers en het gebruik van social media in het vervolg om zou moeten gaan. De complotdenkers slepen er van alles bij. Zoals het coronabeleid. Landelijk bekende mensen worden met naam en toenaam door hen op social media genoemd met verwerpelijke betitelingen en insinuaties.

Rol social media

Dit incident op de begraafplaats van Bodegraven kan gezien worden als een voorbeeld van hoe complotdenkers onze samenleving bezighouden met leugens en misleiding en de rol van social media hierin. Ook andere gemeenten, ziekenhuizen en andere (overheids)instellingen hebben al last gehad van (dezelfde) complotdenkers.

Grote impact

De leugens en misleiding van deze complotdenkers hebben grote impact op bijvoorbeeld de nabestaanden en de mensen die beschuldigd worden van betrokkenheid. Deze nabestaanden moeten al leven met het verlies van hun kind, maar worden nu door sympathisanten van deze complotdenkers met leugens en misleiding geconfronteerd.