Twee meisjes omgekomen bij ernstig verkeersongeval Wijerswold

Hulpdiensten massaal ter plaatse

De hulpdiensten die massaal waren uitgerukt, waaronder twee traumahelikopters, konden helaas niets meer voor de slachtoffers betekenen. De twee kinderen zijn ter plaatse overleden.

Afgesloten

De Europaweg tussen Schoonebeek en Coevorden is afgesloten te hoogte van Wijerswold om de hulpdiensten de ruimte te geven. De politie is een onderzoek gestart om de precieze toedracht van het noodlottige ongeval in kaart te brengen.