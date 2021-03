13,5 jaar cel na poging tot moord op echtgenote bij vakantiehuisje

Een 53-jarige man is vandaag tot 13,5 jaar cel veroordeeld nadat hij 3 keer op zijn echtgenote heeft geschoten. Ook bedreigde hij 2 wandelaars die op het lawaai af kwamen. Daarnaast wordt hij veroordeeld voor verboden wapenbezit. De straf is hiermee hoger dan de celstraf van 12 jaar die de rechtbank Limburg eerder oplegde.

Op 19 februari 2018 is de man naar een vakantiehuisje in Vijlen gegaan. Zijn echtgenote, met wie hij in een echtscheiding was verwikkeld, was daar aan het schoonmaken. Toen zij naar buiten kwam heeft de man 3 keer op haar geschoten, waarbij 2 kogels haar in haar bovenlijf raakten. De man heeft haar zwaargewond en in hulpeloze toestand achtergelaten en bedreigde met het wapen ook nog 2 wandelaars die op het lawaai af kwamen.

De vrouw overleefde de schietpartij ternauwernood, maar ondervindt nog steeds lichamelijke en psychische klachten als gevolg ervan.

Grondige voorbereiding

Het hof vindt net als de rechtbank dat er sprake is van voorbedachte raad, en daarmee een poging tot moord omdat de man planmatig en doelbewust heeft gehandeld. Zo heeft hij onder meer weken van tevoren een geweer met kogels in de kofferbak van zijn auto gelegd, de omgeving van het vakantiehuisje verkend en geheugensteuntjes gemaakt en opgeschreven met als doel om zijn sporen na het delict uit te wissen en heeft hij daags voor het delict het vuurwapen getest en geoefend op het opvangen van de hulzen.

Verder heeft hij de vrouw gevolgd door middel van een GPS-tracker onder haar auto, heeft hij zijn kentekenplaten afgeschermd met valse kentekens en heeft hij zich, gewapend met een geladen vuurwapen en een grote hoeveelheid munitie, schuil gehouden in de nabijheid van het vakantiehuisje. Toen de vrouw uit het vakantiehuisje kwam heeft hij haar 3 keer beschoten. Tussen elk schot heeft hij het geweer handmatig met een patroon moeten laden.

Na zijn daad heeft hij de GPS-tracker onder de auto van de vrouw verwijderd en heeft hij zijn auto gewassen. Ook heeft hij zich ontdaan van het wapen, de kogels, zijn telefoon, valse kentekenplaten en de door hem gedragen kleding, allemaal om zijn betrokkenheid proberen te verhullen.

Hogere celstraf

Er bestaat geen enkele rechtvaardiging voor het handelen van de man. Ondanks het feit dat de man inmiddels is gescheiden en wordt behandeld door een psycholoog, is het hof van mening dat een celstraf van 14 jaar op zijn plaats is. De straf is daarmee hoger dan de rechtbank oplegde. Dat komt ook omdat het hof heeft gelet op de straffen die tegenwoordig voor vergelijkbare feiten worden opgelegd. Omdat de behandeling van de zaak in hoger beroep langer heeft geduurd dan redelijk is, gaan er 6 maanden af.

De man moet ook nog een schadevergoeding betalen aan de vrouw van bijna 29.000 euro.