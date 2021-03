Politie doet onderzoek naar dood premature baby in Zeist

Het lichaampje werd gevonden aan de rand van het natuurgebied Heidestein. Bij het onderzoek is er gebruik gemaakt van een speurhond en een helikopter.

De identiteit van het slachtoffer is niet bekend, evenals de doodsoorzaak. Verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen.

Op de Hoog Kanje in #Zeist is rond 10.30 uur vanochtend een lichaam gevonden. De politie doet onderzoek. De @politiehelinl vliegt en er is een speurhond ingezet. Heeft u iets gezien of gehoord dat helpt bij het politieonderzoek? Bel dan 0900 8844. Alvast bedankt.