Nog twee verdachten aangehouden in onderzoek steekincident

Donderdagochtend 11 maart hielden agenten twee mannen, van 21 en 25 jaar uit Den Haag, aan. Hun betrokkenheid bij het steekincident van 20 februari aan de Van Ruysbroekstraat wordt onderzocht. In totaal verrichte de politie hiermee vier aanhoudingen in deze zaak.

Rond 19.00 uur op zaterdag 20 februari ontving de politie de melding dat er iemand was neergestoken in een woning aan de Van Ruysbroekstraat. Toen agenten de woning ingingen, troffen ze een man aan die meerdere keren was gestoken. De verdachte was ervandoor gegaan, maar een 22-jarige man kon rond 2 uur ’s nachts alsnog worden aangehouden. De politie hield dinsdag 23 februari een tweede verdachte aan in het onderzoek Het gaat om een 50-jarige man uit Den Haag.

De derde en vierde aangehouden verdachten worden vrijdag 12 maart voorgeleid aan de rechter-commissaris.