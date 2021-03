Nationale Pannenkoekdag laat ouderen niet in de kou staan

Nationale Pannenkoekdag 2021 op vrijdag 19 maart wordt een speciale, coronaveilige editie die kinderen en ouderen met elkaar verbindt. Het bakken en genieten van pannenkoeken door de ouderen vindt plaats in het verzorgingshuis, terwijl basisschoolkinderen de feestelijke aankleding verzorgen. ‘Juist nu is het belangrijk om elkaar te helpen en ouderen in het zonnetje te zetten.’

Vorig jaar gooide corona roet in het eten en werd Nationale Pannenkoekdag gecanceld. ‘We vonden dat we de ouderen niet voor de tweede keer konden ‘overslaan’. Dus hebben we voor deze 14de editie een andere invulling bedacht waarbij ouderen, kinderen en pannenkoeken toch mooi samen komen,’ aldus Elles van den Berg namens Koopmans.

Daarom bakken op vrijdag 19 maart niet de kinderen, maar de koks van de oudereninstellingen zelf de pannenkoeken. De leerlingen zorgen voor versieringen en een vrolijke noot buiten voor de instelling of digitaal. Het initiatief ligt bij de scholen die het contact hebben gelegd met de oudereninstelling. Samen bepalen ze de invulling, rekening houdend met de geldende coronamaatregelen. Maar liefst 450 deelnemers zorgen dit jaar voor een buitengewoon pannenkoekfeest.

Pannenkoek drive-in

Van stoepbezoek tot digitaal entertainment. Scholen blijken creatief op Nationale Pannenkoekdag: zingen, stoepkrijttekeningen, online gesprekken, placemats versieren, leerlingen die boter-kaas-eieren gaan spelen met de ouderen op de ramen van de zorginstelling. Sommige scholen organiseren een pannenkoek drive-in voor opa’s en oma’s of sturen een pannenkoekkoerier op pad. ‘Corona gooit veel overhoop, ook in het basisonderwijs. We vinden het een geweldige opsteker dat zoveel scholen tijd vrijmaken voor Nationale Pannenkoekdag en er een coronaveilige invulling aan geven,’ vult Loes Tigelaar van Tefal aan.

Initiatiefnemers

Nationale Pannenkoekdag wordt mogelijk gemaakt door Tefal en Koopmans. Beide initiatiefnemers organiseren sinds 2007 Nationale Pannenkoekdag om jong en oud op een vrolijke manier met elkaar in contact te brengen en een leuke dag te bezorgen. Naast de communicatie en organisatie zorgen Tefal en Koopmans dit jaar voor de versierpakketten voor de scholen en ontvangen de zorginstellingen een startpakket met de benodigde ingrediënten voor een pannenkoekenmaal voor ouderen.