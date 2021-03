Verdachte wapenvondst Zwolle ook verdachte onderzoek moord op Henk Wolters

De 44-jarige verdachte uit Zwolle, die op 16 maart werd aangehouden in verband met de wapenvondst in Zwolle in september 2020, wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op Henk Wolters. 'Wat zijn precieze rol is geweest bij de dood van Wolters wordt nader onderzocht', zo meldt de politie woensdagmiddag.

Moordwapen gevonden

'Op 4 maart werd in het regionale opsporingsprogramma bekend gemaakt dat het wapen waarmee Wolters was doodgeschoten, was gevonden', aldus de politie. Het wapen was onderdeel van de omvangrijke wapenvondst bij landgoed de Schellerberg in Zwolle.