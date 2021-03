Vliegende start Groninger Natuurfonds

Het Groninger Landschap is aangenaam verrast dat het Groninger Natuurfonds al binnen twee weken na de lancering de 100.000 euro-grens is overgegaan. ‘Zoveel steun en betrokkenheid is hartverwarmend’, zegt directeur Marco Glastra. ‘Inmiddels is er € 101.031,00 gedoneerd, waarmee we ruim 1,3 hectare grond kunnen aankopen, inrichten als natuur en voor altijd beheren’.

Het Groninger Landschap is het Natuurfonds gestart om een extra bijdrage te leveren aan herstel van biodiversiteit in provincie Groningen. ‘Doen we niets, dan raken we steeds meer biodiversiteit kwijt. We moeten natuur veiligstellen, voordat het voor altijd verdwenen is’, stelt Marco Glastra. ‘Elke m2 telt. Zodra wij op deze m2 eigenaar zijn, staat de natuur voorop en gaat de biodiversiteit met sprongen vooruit’.

Tijdens haar jubileumjaar zoekt Het Groninger Landschap naar aankoopkansen in twee regio’s: Westerkwartier en Reitdiep. In deze gebieden heeft Het Groninger Landschap al prachtige resultaten behaald. In het Reitdiep is het doel om de leefgebieden voor weidevogels verder uit te breiden. In het Westerkwartier gaat het om herstel van houtsingels, aanleg van poelen en aanplant van bospercelen.