OM eist vijf jaar cel voor schieten in drukke club in Groningen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van vijf jaar geëist tegen een 22-jarige man uit Groningen. Hij wordt verdacht van het in de nacht van 4 op 5 maart 2023 lossen van een schot tijdens een drukke uitgaansavond in een club in de Peperstraat in Groningen.

Daarbij raakt één persoon licht gewond. De officier van justitie vindt dat er sprake is van poging doodslag. Naast deze verdenking wordt de man ook verdacht van het ernstig bedreigen met een vuurwapen van meerdere personen in de club en het bezit van het wapen.

De officier van justitie (de officier) schetst dat de verdachte die avond van korte afstand het slachtoffer in de buik heeft geraakt. Dat deed de verdachte als ongeoefende schutter in een ruimte met veel personen. “Het feit dat het slachtoffer niet ernstiger gewond is geraakt is niet aan de verdachte te danken”, zegt de officier in haar requisitoir.

Dapper

Terwijl de verdachte zijn vuurwapen pakte, probeerde een medewerker van de club hem daarvan af te houden. “Hij was afgekomen op de ontstane onrust en wilde de man ontwapenen. Maar voordat hij bij hem was had hij al geschoten”, aldus de officier van justitie, die verder aangeeft dat de verdachte het wapen ook nog op de medewerker had gericht. “Het was een dappere actie, maar achteraf heeft de medewerker geluk gehad. Achteraf heeft hij ook aangegeven de situatie te hebben ervaren als een bedreigend.”

Duidelijk is ook hoe klein de stap kan zijn van het enkel dragen van een vuurwapen naar het gebruik daarvan.

Noordweer(exces)

De verdachte zegt te hebben gehandeld uit noodweer(exces). Hij verklaart dat er een ruzie was ontstaan over een meisje en dat hij eerder op het hoofd was geslagen met een fles. De officier trekt de conclusie op basis van videobeelden en getuigenverklaringen dat er geen beroep op noodweer(exces) kan worden gedaan. De verdachte is volgens de officier pas geslagen nadat hij had geschoten. En hoewel het slachtoffer zich ook niet onbetuigd liet en agressief gedrag vertoonde, kan volgens haar niet worden gezegd dat er sprake was van een situatie waarbij de verdachte een beroep zou kunnen doen op noodweer(exces).

Kleine stap

Het is niet het enige schietincident de laatste tijd in het uitgaanscircuit in Groningen. Ook afgelopen weekend was er weer sprake van een incident. De officier: “Het gevoel van veiligheid van burgers wordt door dit soort incidenten aangetast. Juist een zaak als deze toont aan waarom politie en justitie streng optreden tegen het illegale bezit van vuurwapens. (…) Duidelijk is ook hoe klein de stap kan zijn van het enkel dragen van een vuurwapen naar het gebruik daarvan. En dat in dit geval midden in één van de drukste clubs van Groningen, op één van de drukste avonden.”

De rechtbank in Groningen laat na de inhoudelijke behandeling weten wanneer het uitspraak doet in deze zaak.