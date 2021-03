Komend halfjaar woningen nodig voor 11.000 vergunninghouders

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol heeft bekend gemaakt dat in de tweede helft van dit jaar 11.000 vergunninghouders een woonruimte moeten krijgen. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld zijn gevlucht voor oorlog of vervolging en in Nederland een veilig verblijf krijgen. De zogeheten taakstelling is 15 maart toegelicht tijdens de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT) en 29 maart gepubliceerd in de Staatscourant.

De taakstelling geldt voor de periode 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 en is bedoeld om gemeenten te laten weten hoeveel vergunninghouders door hen gehuisvest moeten worden.

Het aantal van 11.000 vergunninghouders is gebaseerd op het verwachte aantal asielzoekers dat een verblijfsvergunning krijgt in de periode van 1 april tot en met 30 september 2021. Dit aantal is lager dan verwacht, eind vorig jaar werd de verwachte taakstelling voor de tweede helft van 2021 op 13.500 geschat. De coronacrisis zorgt voor meer onzekerheden bij het berekenen van de te verwachten aantallen. Zo kunnen de ontwikkelingen rond de bestrijding van het coronavirus, zoals reisbeperkingen, invloed hebben op het daadwerkelijke aantal vergunninghouders dat in deze periode een huis nodig heeft. Daarom wordt in juli 2021 een tussentijdse evaluatie gedaan om te kijken of de verwachting van 11.000 vergunninghouders nog juist is en of dat aantal moet worden verlaagd.

Aan de LRT is meermaals begrip uitgesproken dat het voor gemeenten als gevolg van de coronacrisis en de krapte op de woningmarkt lastiger kan zijn om de gevraagde taakstelling te realiseren. Daarom is er voor gemeenten de Integrale Handreiking voor opvang, huisvesting en inburgering samengesteld. Hiermee hopen de leden van de LRT, bestaande uit de ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg, gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen bij het volbrengen van de opgave waar zij voor staan.

De taakstelling voor de eerste helft van 2022 wordt uiterlijk 1 oktober a.s. bekend gemaakt.