Opnieuw verdachte aangehouden in onderzoek dood Serdar Ay

De recherche heeft gisteravond wederom een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 33-jarige Serdar Ay. Ay werd in de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 oktober 2020 op de Vreedenhaven/Hoekenes in Amsterdam-Osdorp neergeschoten en kwam in het ziekenhuis te overlijden. Eerder deze week verrichte het onderzoeksteam ook al een aanhouding.