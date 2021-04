Man (19) aangehouden voor bedreigen Lale Gül

Lale Gül erd al lange tijd bedreigd vanuit verschillende online accounts. Na intensief onderzoek heeft de recherche de persoon achter deze afgeschermde accounts op kunnen sporen. De recherche deed dat in samenwerking met digitaal specialisten. De verdachte is vanochtend in een gemeente in Brabant gearresteerd.