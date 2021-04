Regeringscommissaris aanvaard functie interim-partijvoorzitter CDA

De regeringscommissaris van Sint Eustatius, Marnix van Rij zal op zijn verzoek zijn taken als regeringscommissaris neerleggen met ingang van 18 april aanstaande. Hij heeft een functie als interim-partijvoorzitter van het CDA aanvaard.

De twee functies zijn niet te combineren, gezien de grote afstand tussen Europees Nederland en Sint Eustatius. De plaatsvervangend regeringscommissaris Alida Francis zal de taken van de regeringscommissaris uitoefenen totdat in de opvolging is voorzien. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dankt de heer Van Rij voor zijn inzet voor Sint Eustatius sinds zijn benoeming op 15 februari 2020.